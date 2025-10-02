Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал борьбу США с наркокартелями на суше в Латинской Америке
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
Адвокат Долиной сообщил о планах певицы передать Лурье ключи от квартиры 9 января
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год
Сюжет:

Адвокат указал на нарушение международных прав из-за антироссийских санкций ЕС

Адвокат Дюфло: антироссийские санкции ЕС нарушают международные права
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Антироссийские санкции и принимаемые в их рамках меры, такие как замораживание активов, основаны на внутреннем регламенте Евросоюза (ЕС), а не на международных конвенциях, что создает юридические проблемы. Об этом 2 октября рассказал «Известиям» французский адвокат Ален Дюфло.

«С санкциями мы видим, что именно ЕС первым нарушает европейские права, такие как право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной собственности, право на эффективное обжалование. В санкциях, в том виде, в каком они представлены в 18 пакетах санкций, ни одно из фундаментальных прав не было соблюдено», — сообщил он.

По словам Дюфло, главными жертвами таких ограничений становятся не российские компании, а европейские предприятия и граждане. Он также отметил, что РФ представляет собой очень важный и большой рынок. Из-за ограничений многие французские фирмы потеряли прибыль, а их обороты сократились.

«Компании были вынуждены увольнять сотрудников, закрывать производственные площадки только потому, что рынок России для них закрылся. Не потому, что этого хотела Россия, а потому, что их собственные страны — Франция и ЕС — запретили этим предприятиям работать в России», — обратил внимание адвокат.

Экономический пульс: в РФ планируют развивать права бизнеса для увеличения мировой торговли
Какие именно меры могут повысить доверие зарубежных партнеров

Днем ранее агентство Bloomberg узнало, что страны G7 близки к заключению соглашения о «значительном ужесточении» санкций против России из-за конфликта на Украине. Уточняется, что речь идет о санкциях в сфере энергетики, финансов и военной промышленности.

Ранее, 19 сентября, Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что новый санкционный пакет будет включать запрет на инвестиции в российские особые экономические зоны (ОЭЗ), связанные с украинским конфликтом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026