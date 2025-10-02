Адвокат указал на нарушение международных прав из-за антироссийских санкций ЕС
Антироссийские санкции и принимаемые в их рамках меры, такие как замораживание активов, основаны на внутреннем регламенте Евросоюза (ЕС), а не на международных конвенциях, что создает юридические проблемы. Об этом 2 октября рассказал «Известиям» французский адвокат Ален Дюфло.
«С санкциями мы видим, что именно ЕС первым нарушает европейские права, такие как право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной собственности, право на эффективное обжалование. В санкциях, в том виде, в каком они представлены в 18 пакетах санкций, ни одно из фундаментальных прав не было соблюдено», — сообщил он.
По словам Дюфло, главными жертвами таких ограничений становятся не российские компании, а европейские предприятия и граждане. Он также отметил, что РФ представляет собой очень важный и большой рынок. Из-за ограничений многие французские фирмы потеряли прибыль, а их обороты сократились.
«Компании были вынуждены увольнять сотрудников, закрывать производственные площадки только потому, что рынок России для них закрылся. Не потому, что этого хотела Россия, а потому, что их собственные страны — Франция и ЕС — запретили этим предприятиям работать в России», — обратил внимание адвокат.
Днем ранее агентство Bloomberg узнало, что страны G7 близки к заключению соглашения о «значительном ужесточении» санкций против России из-за конфликта на Украине. Уточняется, что речь идет о санкциях в сфере энергетики, финансов и военной промышленности.
Ранее, 19 сентября, Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что новый санкционный пакет будет включать запрет на инвестиции в российские особые экономические зоны (ОЭЗ), связанные с украинским конфликтом.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ