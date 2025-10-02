Реклама
Роскачество выявило незаявленные консерванты и диоксид серы в абрикосах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Роскачество выявило незаявленные консерванты и диоксид серы в сушеных абрикосах. Это следует из данных исследования, которое есть у «Известий».

Всего было изучено 20 марок сухофруктов по 431 показателю качества. В их числе Natur Foods, Botanica, «ВкусВилл», Foodfest, «Моя цена», «Лента», «Деловое партнерство», «Маркет», «ФруктОрешки», Globus, Foodart, «Ашан», «Дары природы», «Из Лавки», «Семушка», «Твердый знак», Aro, «Оро Исфара», «Мясновъ Буфет» и Dagfruit.

«Результаты показали, что 12 из 20 товаров (60%) нарушают обязательные требования законодательства, а основная проблема категории — недостоверная маркировка и наличие незадекларированных консервантов», — рассказали в пресс-службе Роскачества.

Так, в ходе исследования были выявлены нарушения в части незаявленных консервантов у пяти брендов: Botanica, «ВкусВилл», Globus, Foodart, «Твердый знак». В абрикосах этих марок была обнаружена сорбиновая кислота.

В продукции четырех торговых марок (Botanica, «ВкусВилл», «Мясновъ Буфет», Dagfruit) обнаружен не заявленный в составе диоксид серы.

«Указанные нарушения свидетельствуют о несоответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», — пояснили в Роскачестве.

Несоответствия в маркировке по массе нетто были выявлены у ТМ Aro (783 г вместо 800 г). Меньшее количество белка было обнаружено в абрикосах марок «ФруктОрешки», «Дары природы», «Оро Исфара», «Мясновъ Буфет» и Dagfruit. Не совпадает массовая доля жира и углеводов в продукции шести марок («ФруктОрешки», «Дары природы», «Семушка», «Оро Исфара», «Мясновъ Буфет», Dagfruit).

В абрикосах четырех марок (Botanica, «ВкусВилл», «Мясновъ Буфет», Dagfruit) в составе был обнаружен добавленный консервант Е220. Кроме того, не указан добавленный консервант Е200 у Botanica, «ВкусВилл», Globus, Foodart и «Твердый знак».

При этом товары 19 из 20 ТМ (95% исследованной продукции) безопасны с точки зрения микробиологии и произведены с соблюдением санитарных норм. Однако в абрикосах торговой марки «ВкусВилл» выявлено трехкратное превышение содержания дрожжей, наличие которых в сушеных абрикосах может быть вызвано контаминацией на производстве или использованием недостаточно качественного сырья, считают в Роскачестве.

«Роспотребнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес АО «Орехпром» (изготовитель продукции ТМ Globus, «Твердый знак»), ООО «Энджигрупп» (изготовитель продукции ТМ Aro), ООО «Мануфактура Вкус Жизни» (изготовитель продукции ТМ «ВкусВилл»), ООО «Мясновъ-77» (изготовитель продукции ТМ «Мясновъ Буфет»), ООО «Биопак» (изготовитель продукции ТМ Foodart и «ФруктОрешки)», — сообщили «Известиям» в Роскачестве.

Палочки оближешь: в заготовках шашлыка найдены кишечные бактерии
Кто и как продает некачественную мясную продукцию и чем это грозит потребителю

Ранее, 31 мая, в Роскачестве дали советы по выбору мороженого. Отмечается, что по внешнему виду мороженого можно определить подделку либо ошибки и нарушения в технологии производства. Там также подчеркнули, что при выборе мороженого следует смотреть и на шоколадную глазурь. Белый налет, рассыпчатость или липкость могут говорить о плохом качестве мороженого. Деформация продукта сигнализирует о том, что мороженое хранилось неправильно или его срок годности подходит к концу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
