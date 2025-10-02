До 10 человек увеличилось число жертв из-за непогоды в Одессе

Число жертв ухудшения погодных условий в Одессе увеличилось до 10 человек. Об этом 1 октября рассказал министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram-канале.

«Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок», — сказал он.

Ранее Госслужба Украины по ЧС уточнила, что среди погибших оказалась семья из пяти человек, проживавшая в цокольном этаже дома. Их накрыла волна, и выбраться наружу они не смогли.

По словам Кулебы, при Одесской областной военной администрации создана временная комиссия для проверки обстоятельств трагедии.

«Ситуация признана чрезвычайной, создан единый штаб ликвидации последствий», — отметил он.

В ночь на 30 сентября в городе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за подтоплений остановилась работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. По предварительным данным мэрии, затоплено 286 частных и 384 многоквартирных дома.

Ранее в этот день Госслужба Украины по ЧС сообщала о девяти погибших в Одессе и Одесском районе, включая одного ребенка. Спасатели извлекли 362 человека из затопленных районов и эвакуировали 227 транспортных средств, задействовав более 250 сотрудников и 68 единиц техники.

