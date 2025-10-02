В Ирландии женщина погибла от использования подключенного к зарядке iPhone в ванной
В городе Дублин в Ирландии 47-летняя Анн-Мари О'Горман погибла от удара током в ванной комнате, где использовала iPhone, подключенный к зарядке. Об этом 1 октября сообщила газета Metro.
Отмечается, что муж по возвращении домой обнаружил супругу без сознания. У пострадавшей были обнаружены ожоги на груди и руке.
Предполагается, что телефон упал в воду. Когда женщина попыталась его достать, палец случайно коснулся металлической душевой лейки, в результате чего она получила смертельный разряд.
По мнению мужа погибшей, реклама современных смартфонов вводит пользователей в заблуждение, внушая им «иллюзию безопасности» и водонепроницаемости устройств. По его мнению, компания должна предупреждать о подобных опасностях, особенно об использовании зарядных устройств рядом с водой.
Ранее, 4 февраля, в городе Кондопога Республики Карелия женщина погибла от удара током из-за использования телефона в душе. Отмечается, что смерть произошла мгновенно.
