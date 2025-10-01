МИД Израиля сообщил о состоянии Тунберг после перехвата флотилии

После перехвата «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом, находящаяся на кораблях шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья находятся в безопасности. Об этом 1 октября сообщает МИД Израиля.

Отмечается, что задержанные корабли будут направлены в израильский порт.

В дипведомстве также предложили разгрузить суда и отправить помощь другим маршрутом.

О высадке израильских военных на корабли флотилии сообщалось ранее в этот день.

1 октября агентство Anadolu Ajansi сообщило, что израильская армия готовится к операции против судов «Глобального флота Сумуд», чтобы предотвратить прорыв блокады и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

30 сентября сообщалось, что один из участников GSF может быть причастен к деятельности ливанского шиитского движения «Хезболла». В подтверждение этому МИД Израиля опубликовал фото, на котором один из участников флотилии Тиаго Авила находится якобы на прощальной церемонии с генсеком движения Хасаном Насраллой, который был убит 27 сентября 2024 года в результате бомбардировки в Бейруте.

