Приматолог Джейн Гудолл умерла на 92-м году жизни
На 92-м году жизни умерла британский приматолог, этолог и ученый Джейн Гудолл. Об этом 1 октября сообщил институт Джейн Гудолл.
«Доктор Джейн Гудолл, заместитель генерального секретаря, посланница мира ООН и основательница Института Джейн Гудолл, умерла естественной смертью», — сказано в сообщении института в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Отмечается, что к моменту смерти Гудолл находилась в своем турне по США.
Гудолл родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. Стала известной благодаря более чем 45-летнему изучению социальной жизни и интеллекта шимпанзе в национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. Именно она первой открыла, что шимпанзе используют примитивные орудия для своей жизнедеятельности. Результаты своих исследований она публиковала в журнале National Geographic и книгах «Мои друзья — дикие шимпанзе» и «В тени человека».
Джейн Гудолл была президентом организации «Защитники прав животных» и высказывалась против использования животных в медицинских опытах, зоопарках и спорте. В 2025 году экс-президент Джо Байден вручил ей «Президентскую медаль Свободы».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ