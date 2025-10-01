DSCA сообщило об одобрении Госдепом США продажи Австралии ракетных систем
Государственный департамент США одобрил возможную продажу высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 правительству Австралии. Об этом 30 сентября сообщило агентство Defense Security Cooperation Agency.
Согласно заявлению, Австралия запросила 48 систем M142, транспортно-заряжающие машины, а также прочее оборудование и запчасти. Стоимость сделки, включающей сопутствующее оборудование, оценивается в $705 млн. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сертифицировало эту продажу, уведомив конгресс, отметило агентство.
«Предлагаемая продажа повысит способность Австралии противостоять нынешним и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с Вооруженными силами США и другими союзными силами», — сообщается в публикации.
Также было отмечено, что сделка важна для национальной безопасности США.
«Австралия является одним из стратегических и основных союзников страны в западной части Тихого океана», — подчеркнуло агентство.
Ранее, 25 сентября, сообщалось, что Турция может «легко» получить согласие США на поставку истребителей F-35, удовлетворив определенный запрос Вашингтона. По словам президента США Дональда Трампа, возможность поставок зависит от обстоятельств. Трамп заявил, что турецкая сторона собирается «кое-что сделать» для США.
