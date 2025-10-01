В посольстве РФ указали на роль Канады в покрывании обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Реклама
Посольство РФ: Канада покрывает ядерное преступление Украины на ЗАЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Канада покрывает Украину, чьи вооруженные силы обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и совершают ядерное преступление. Такой комментарий 1 октября сделали в посольстве РФ в Канаде в Telegram-канале.

«ЗАЭС — российский ядерный объект, там находятся наши люди, и нам нет смысла подвергать его опасности. Очевидно, что это дело рук киевского режима, который намеренно на протяжении нескольких лет обстреливает из тяжелых вооружений и ударными беспилотниками АЭС, ее обеспечивающую инфраструктуру и прилегающий город Энергодар», — указали в посольстве.

Отмечается, что канадские СМИ в своих публикациях цитируют исключительно украинскую версию происходящего. Из-за этого может сложиться ложное впечатление, что удары по станции якобы наносит РФ.

В посольстве отметили, что на ЗАЭС по приглашению российской стороны находится группа сотрудников секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая фиксирует провокации со стороны Украины.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

1 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о возможной аварии на ЗАЭС из-за обесточивания. Он уточнил, что атомная электростанция уже больше недели находится без внешнего электроснабжения и восстановить его чрезвычайно важно.

23 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция была отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Она добавила, что в настоящее время станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. По ее словам, сейчас хватает запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

