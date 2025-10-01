Россиян предупредили об опасности браслетов с чипами

Силиконовые браслеты с RFID-чипами, которые массово используются в школах, фитнес-клубах, транспорте и на курортах, могут быть потенциально опасными для пользователей. Об этом преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев предупредил в среду, 1 октября.

По словам специалиста, основная проблема кроется в качестве силикона, который не всегда предназначен для постоянного контакта с кожей.

«Приблизительный оборот в 10 млн таких браслетов в стране — это не только вопрос удобства, но и значительный риск для здоровья, особенно детей», — подчеркнул Михалев в разговоре с Lenta.Ru.

Он считает, что основная проблема кроется в отсутствии сертификации таких изделий именно как продукции, которая контактирует с кожей.

Михалев призвал россиян быть внимательными. Он добавил, что на изделия из опасного для кожи технического силикона могут указывать низкая цена, стойкий химический запах, липкость и неспособность браслета вернуть форму после сильного растягивания.

9 сентября доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов рассказал, что силиконовые и резиновые браслеты для смарт-часов могут стать причиной аллергических реакций или контактного дерматита, сообщает «Москва 24».

Ранее, в мае, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что изделиями с RFID-чипами москвичи и гости столицы пользуются каждый день при оплате проезда в городском общественном транспорте, передает НСН.

Он добавил, что московские предприятия поставляют на внутренний рынок целый перечень инновационных импортозамещающих товаров, в том числе умные метки, бирки и смарт-карты.

