Суды в Москве запретили сайты по продаже кенгуру и крокодилов
В Москве суды заблокировали по требованию прокуратуры доступ к интернет-сайтам по продаже кенгуру Беннета и крокодилов. Об этом 2 октября узнали «Известия», ознакомившись с соответствующими материалами.
«Имеющиеся на вышеуказанных страницах сайта данные предоставляют неограниченному кругу лиц возможность приобретать кенгуру Беннета, которые внесены в Приложение I, II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — заявили в суде.
Также в другом решении установлен запрет на доступ к страницам торговых площадок, где были размещены объявления о продаже крокодила.
«Содержание подобных животных в домашних условиях или для частных целей запрещено», — сообщается в постановлениях.
17 сентября сообщалось, что Тверской районный суд Москвы удовлетворил обращение прокуратуры и запретил ресурсы по продаже африканских страусов, сервалов, жирафов и других экзотических животных. Уточняется, что ресурсы с объявлениями о продаже зверей были русскоязычными. Покупая некоторых животных, можно было оформить доставку на дом.
