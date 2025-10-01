Верховный суд США запретил Трампу уволить управляющую ФРС Лизу Кук
Верховный суд США отказался разрешить американскому лидеру Дональду Трампу немедленно уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Лизу Кук. Об этом 1 октября сообщает издание Financial Times.
«Это стало решающей победой для главы Федеральной резервной системы и независимости центрального банка США. Суд отложил рассмотрение заявления президента США до тех пор, пока судьи не заслушают устные доводы по делу в январе 2026 года», — говорится в материале.
Авторы статьи уточняют, что Трамп подал апелляцию в Верховный суд после того, как два нижестоящих суда постановили разрешить Кук продолжить работу в ФРС.
Ранее, 21 августа, агентство Bloomberg сообщило, что минюст США призвал к отставке Кук. По данным агентства, ее отставка даст Трампу еще одну вакансию в совете директоров ФРС, поэтому он усиливает давление на американский Центральный банк, требуя снижения базовой ставки. Отмечается, что уволить управляющую ФРС может только сам президент и только при наличии оснований для этого.
