Верховный суд США запретил Трампу уволить управляющую ФРС Лизу Кук

FT: Верховный суд США запретил Трампу уволить управляющую ФРС Кук
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
Верховный суд США отказался разрешить американскому лидеру Дональду Трампу немедленно уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Лизу Кук. Об этом 1 октября сообщает издание Financial Times.

«Это стало решающей победой для главы Федеральной резервной системы и независимости центрального банка США. Суд отложил рассмотрение заявления президента США до тех пор, пока судьи не заслушают устные доводы по делу в январе 2026 года», — говорится в материале.

Авторы статьи уточняют, что Трамп подал апелляцию в Верховный суд после того, как два нижестоящих суда постановили разрешить Кук продолжить работу в ФРС.

Трамп уволил управляющую ФРС и обострил борьбу с регулятором. Что пишут СМИ

Ранее, 21 августа, агентство Bloomberg сообщило, что минюст США призвал к отставке Кук. По данным агентства, ее отставка даст Трампу еще одну вакансию в совете директоров ФРС, поэтому он усиливает давление на американский Центральный банк, требуя снижения базовой ставки. Отмечается, что уволить управляющую ФРС может только сам президент и только при наличии оснований для этого.

