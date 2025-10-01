Небензя заявил об ожидании приезда Лаврова на заседания Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может посетить Нью-Йорк для участия в ключевых заседаниях Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе председательства РФ. Об этом 1 октября заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Мы этого ожидаем. Это пока не подтверждено, но мы с нетерпением ждем его (Лаврова. — Ред.) участия», — отметил дипломат на пресс-конференции.

Он также отметил, что Россия собирается запустить процесс выбора генсека ООН в ходе своего председательства в Совбезе всемирной организации. Ключевые заседания Совбеза, в ходе которых запланированы открытые дебаты по Ближнему Востоку и будущему ООН, запланированы на 23 и 24 октября.

Россия 1 октября стала председателем Совета Безопасности ООН. Отмечалось, что Россия примет председательство у Южной Кореи и через один календарный месяц передаст полномочия Сьерра-Леоне. В последний раз РФ координировала работу СБ ООН в июле 2024 года.

