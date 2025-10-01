Макрон раскритиковал США за отказ от отправки войск на Украину
Отказ США отправлять войска на Украину является признаком слабости. Об этом 1 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Уже весной 2022 года наши американские партнеры заявили, что не будут направлять солдат [на Украину]. Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — сказал он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению французского лидера, такие действия США для Франции можно охарактеризовать как «стратегическая неоднозначность».
«Нам нужно уменьшить нашу зависимость, особенно от американцев», — пришел к выводу политик.
Ранее, 24 сентября, газета «Страна.ua» сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Киев может добиться победы «при помощи ЕС». Уточнялось, что при этом глава Белого дома не сказал ни слова о поддержке США в данном вопросе.
Макрон 4 сентября заявил о готовности 26 европейских стран принять участие в обеспечении безопасности Украины. Он добавил, что в обсуждениях принимали участие представители 35 стран. Помимо этого, французский лидер уточнил, что войска будут базироваться вне линии фронта.
