Небензя назвал хорошим разговор с новым постпредом США при ООН Уолтцем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 1 октября сообщил, что у него состоялся хороший разговор с новым постпредом США при организации Майклом Уолтцем.

«У нас была очень хорошая встреча», — сказал Небензя журналистам.

Кроме того, он отметил стремление сторон работать сообща.

«Думаю, что преждевременно высказывать мое мнение относительно Майка Уолтца, но мне понравилось то, как мы поговорили», — добавил Небензя.

По итогам прошедшей на полях ГА ООН 24 сентября встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рубио Москва отметила сохранение у Вашингтона курса на ведение честного и открытого диалога. При этом, как уточнил Лавров, интересы РФ и США совпадают, в частности, и в вопросах совместной реализации проектов.

Россия 1 октября стала председателем Совета Безопасности (СБ) ООН. Отмечалось, что Россия примет председательство у Южной Кореи и через один календарный месяц передаст полномочия Сьерра-Леоне. В последний раз РФ координировала работу СБ ООН в июле 2024 года.

