Особый противопожарный режим отменили в лесах Липецкой области

В Липецкой области приняли решение об отмене особого противопожарного режима в лесах. Об этом региональное правительство сообщает в среду, 1 октября.

«Отменили особый противопожарный режим. Он действовал со 2 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с наступлением осенней погоды. Пришедшие на смену летнему зною дожди значительно снизили вероятность возникновения пожаров.

Как уточняет GOROD48 со ссылкой на минлесхоз Липецкой области, в том числе снят запрет на пребывание в лесах граждан и на въезд в лесополосу на машине.

Ранее сообщалось, что с 12 по 30 сентября в Липецкой области ввели ограничение на въезд в леса транспорта и пребывание в них граждан. Такие меры были приняты для обеспечения пожарной безопасности лесов во время сухой и теплой погоды, установившейся в эти дни в регионе.

