Автомобиль загорелся на МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов
Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 107-м км МКАД. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 1 октября.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП затруднено на участке протяженностью 1 км.
Ранее в этот же день в Москве, в поселении Краснопахорское столкнулись грузовик Shacman и легковой Volkswagen. После удара легковушка загорелась, сообщает 360.ru.
16 сентября машина загорелась на Северо-Восточной хорде (СВХ) в столице. Движение в сторону Бусиновской эстакады затруднено на 2,8 км.
30 августа два человека погибли в ДТП на юго-востоке города. Авария произошла на улице Басовской, когда водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюр, и машина загорелась, пишет «Москва 24».
