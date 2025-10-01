В Красноярском крае отремонтировали участок трассы «Саяны»
В Красноярском крае досрочно отремонтировали участок трассы «Саяны» протяженностью 8,5 км. Стоимость работ составила 214,1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, 1 октября.
Отрезок дороги находится в Курагинском муниципальном округе. Работы проходили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт был рассчитан на два года, но благодаря дополнительному финансированию объект ввели в эксплуатацию досрочно. В качестве подрядчика выступила компания «ДРСУ-10».
Дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины, убрали пучины с помощью геотекстиля, установили барьерное ограждение и новые дорожные знаки. Также специалисты срезали кустарники и мелколесье с кюветов и откосов насыпи, расчистили водоотводные канавы.
Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, качество ремонта проверили представители общественного контроля. Замечаний не выявлено.
Ранее сообщалось, что дорожная кампания в Красноярске вышла на завершающий этап. На некоторых объектах работы еще продолжаются.
