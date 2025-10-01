СК РФ показал видео с места убийства женщины и детей в Ульяновске
Следственный комитет (СК) России 1 октября опубликовал в своем Telegram-канале видео с места происшествия в Ульяновске, где были найдены тела девушки и двух девочек с признаками насильственной смерти.
На кадрах видно, как ванна в квартире наполнена красной жидкостью, предположительно, кровью. В видео также запечатлены следственные действия, проводимые на месте происшествия.
Ранее в этот же день сообщалось об убийстве в Ульяновске 27-летней женщины и ее двоих дочерей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
Позже следственное управление СК РФ по Ульяновской области проинформировало о задержании подозреваемого в преступлении главы семьи. Уточняется, что последствия преступления обнаружила его мать.
