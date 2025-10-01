В Марьино рабочий забрался на башенный кран и отказывался спускаться
Рабочий забрался на стрелу башенного крана на строительной площадке, расположенной на Иловайской улице в московском районе Марьино, и отказывался спускаться. Об этом 1 октября сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Рабочий, несколько часов простоявший на стреле башенного крана в Марьино, благополучно спустился вниз после долгих уговоров», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, полиция будет разбираться в обстоятельствах инцидента.
Суд на Урале 1 октября восстановил на работе металлурга, ранее уволенного за уходы с работы на одну-две минуты раньше окончания рабочего дня. Отмечается, что житель города Каменск-Уральский более 20 лет работал на местном металлургическом заводе. В мае 2025 года сотрудника уволили по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ («Неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей»).
