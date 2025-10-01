Лавров обсудил развитие партнерства с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Сочи обсудил с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем и южноосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым реализацию договоренностей на высшем уровне и совместное сотрудничество. Соответствующую информацию 1 октября опубликовали на официальном сайте МИД РФ.

«В ходе переговоров, прошедших в традиционно дружеской атмосфере, был акцентирован общий настрой на активизацию совместной работы по поступательному развитию союзничества и партнерства», — говорится в заявлении.

В МИД РФ уточнили, что Лавров провел двусторонние встречи с коллегами и беседу в трехстороннем формате. Отмечается, что стороны обсудили актуальную повестку двусторонних отношений стран и ряд международных вопросов.

«Состоявшиеся переговоры продемонстрировали высокий уровень взаимопонимания и доверия между тремя странами и придали существенный импульс расширению их сотрудничества», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 10 июля, президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсудил развитие сотрудничества России и Абхазии, в том числе в области энергетики, налогообложения, образования.

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября заявил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении безопасности и решении задач социально-экономического развития. Глава государства выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Южной Осетией будут продолжать развиваться на основе добрососедства и союзничества. Президент РФ также поздравил с Днем республики президента страны Алана Гаглоева, назвав этот праздник символом мужества и силы духа южноосетинского народа.

