В Ульяновской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочерей
В ходе расследования убийства в Ульяновске 27-летней женщины и двух ее дочерей задержан подозреваемый в преступлении глава семьи. Об этом 1 октября сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.
«Установлено, что 1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару города Ульяновска 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей, после чего нанес себе резаные раны предплечий», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Последствия преступления обнаружила мать подозреваемого. Мужчине была оказана медпомощь, после чего его доставили в региональный отдел по СУ СК России. Следствие должно установить мотив и обстоятельства преступления.
Об убийстве в Ульяновске стало известно ранее 1 октября. Тела 27-летней женщины и ее двоих дочерей с признаками насильственной смерти в квартире обнаружила свекровь, которая пришла навестить внуков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
