Мошенники стали обманывать россиян под видом военкоматов

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обманывают граждан под видом военкоматов. Об этом декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил в среду, 1 октября.

Он отметил, что россиянам говорят по телефону о срочной проверке или обновлении сведений якобы в связи с запуском Единого реестра электронных повесток. В ходе разговора собеседника просят назвать код из СМС, который якобы требуется для подтверждения личности. Однако этот код используется для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», подчеркнул он.

«Особенно уязвимы в рамках этой схемы молодые граждане, в том числе студенты, которые получают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками вузов или деканатов. В таких случаях мошенники утверждают, что действуют от имени военкомата и предлагают пройти «проверку данных» в связи с техническими сбоями», — рассказал профессор в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт напомнил, что попытки неизвестных получить код подтверждения по телефону является явным признаком мошенничества.

«Следует использовать дополнительные инструменты защиты, включая двухфакторную аутентификацию, подключение услуг операторов связи по фильтрации подозрительных вызовов, а также регулярную проверку активности в личных кабинетах на государственных платформах», — заключил Виноградов.

Ранее в этот день в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что мошенники в России стали использовать новую схему для введения граждан в заблуждение, предлагая «подтвердить номер паспорта голосом», передает RT.

В МВД подчеркнули, что процедура «подтверждения номера паспорта голосом» не существует, и любые попытки использовать такой метод для получения доступа к значимым данным или ресурсам являются мошенничеством, передает ИА Регнум.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с псевдокурьерами. Злоумышленники звонят людям и заявляют о доставке уже оплаченного товара, после чего просят подтвердить получение, сообщает «Москва 24».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ