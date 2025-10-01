Реклама
Депутат Колесник назвал слова Орбана о превосходстве ЕС над Россией оправданием

Колесник: слова Орбана о превосходстве ЕС над Россией являются оправданием
Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о превосходстве Европейского союза (ЕС) над Россией, пытается оправдать свою позицию. Об этом он 1 октября сообщили в беседе с Lenta.Ru.

«Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию — он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза», — заявил парламентарий.

Кроме того, он добавил, что подобные размышления являются «мечтами» Евросоюза.

«Дружба» врозь: к чему приведет новая ссора Украины с Венгрией и Словакией
Будапешт обвинил Киев в ударе по важнейшему нефтепроводу

Накануне Орбан отметил силу европейских государств «во всех измерениях». Кроме того, Он подчеркнул, что в случае необходимости венгерские военные будут сбивать дроны. При этом он раскритиковал позицию некоторых стран ЕС, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

