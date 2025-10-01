Участие военных КНДР в освобождении Курской области стало подтверждением стратегического союза между Россией и республикой. Об этом 1 октября сообщил Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между нашими странами», — сказал он на открытии скульптурной композиции «Союзники. Бойцы Кореи».

По его словам, памятник, посвященный подвигу корейских партизан, союзников Красной армии в годы Второй мировой войны, является символом нерушимого братства двух народов.

В свою очередь министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль отметил, что отношения между двумя странами развиваются в рамках целеустремленного сотрудничества. Он также добавил, что КНДР полностью поддерживает Россию, которая отстаивает право на свою территориальную целостность и суверенитет.

Президент России Владимир Путин 3 сентября в ходе встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном подчеркнул особый доверительный и дружеский, союзнический характер отношений Москвы и Пхеньяна. Президент КНДР, в свою очередь, обратил внимание, что отношения двух стран развиваются во всех аспектах.

