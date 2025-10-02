Реклама
Врач назвал смертельную дозу метанола

Врач Исаев: даже небольшие дозы метанола могут быть смертельны
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Суррогатный алкоголь — это не только технические жидкости или косметические лосьоны, но и поддельный алкоголь, продаваемый под видом легального, рассказал 2 октября «Известиям» президент Независимой наркологической гильдии, психиатр-нарколог Руслан Исаев.

«Основную опасность представляют метанол (метиловый спирт), этиленгликоль, а также различные альдегиды, сивушные масла, технические растворители», — отметил он.

По словам врача, метанол — наиболее токсичный компонент, который внешне и по запаху практически не отличается от этанола.

«Даже небольшие дозы метанола могут быть смертельны: токсическая доза метанола — примерно от 10 мл чистого вещества (это около двух чайных ложек). Такая доза может уже вызвать тяжелое отравление с риском слепоты. Смертельная доза — ориентировочно 30 мл чистого метанола (чуть больше двух столовых ложек). Но описаны случаи смертельного исхода и от меньшего количества, если человек не получил своевременной помощи», — пояснил Исаев.

Он добавил, что данные расчеты идут в чистом этаноле, и в суррогатах концентрация может быть разной. В связи с этим предсказать точную смертельную дозу метанола невозможно.

По словам нарколога, метанол в организме превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, которые вызывают тяжелое поражение центральной нервной системы (ЦНС), сильнейший метаболический ацидоз, слепоту (характерный симптом — «туман» или «снежинки» перед глазами) и даже смерть.

«Симптомы часто появляются не сразу — через 8–24 часа, поэтому человек может не почувствовать опасности», — сказал специалист.

В случае отравления врач рекомендовал сразу вызывать скорую помощь.

«По возможности нужно сохранить бутылку или образец жидкости для врачей», — добавил Исаев.

Если нет доступа к медицинской помощи, до приезда скорой можно выпить немного алкоголя с содержанием этила (например, водку) — около 100 гр.

«Этанол — это единственный доступный антидот в домашних условиях, он замедляет превращение метанола в ядовитые метаболиты (формальдегид, муравьиную кислоту). Это не лечение, а первая помощь, которая может выиграть время до госпитализации», — рассказал врач.

По словам специалиста, шансы на спасение и избежание слепоты напрямую зависят от того, как быстро человек обратится за медицинской помощью.

О том, как устроен и кем контролируется рынок суррогатного спирта — читайте в материале «Известий»:

«Вот такое палево: кто травит россиян поддельным алкоголем»

