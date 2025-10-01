В Венгрии заявили о плане получать газ из Туркменистана
Венгрия ожидает поставок газа из Туркменистана в ближайшее время. Об этом 1 октября сообщил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер.
«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», — рассказал он, видео выступления опубликовано в Telegram-канале международного информационного центра (МИЦ) госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии.
В свою очередь заместитель госсекретаря по делам Евросоюза (ЕС) Венгрии Питер Холича сообщил, что на встрече обсуждались не только вопросы торговли газом, но и перспективные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря. Кроме того, стороны рассмотрели совместные инициативы в области возобновляемых источников энергии.
Директор Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов рассказал «Известиям», что Россия продолжает оставаться ключевым партнером для Венгрии. По его словам, РФ продолжает быть важным экономическим ресурсом и источником жизненно важных ресурсов для соседней страны.
