Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

В Венгрии заявили о плане получать газ из Туркменистана

Штифтер: Венгрия ожидает поставок газа из Туркменистана
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Венгрия ожидает поставок газа из Туркменистана в ближайшее время. Об этом 1 октября сообщил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер.

«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», — рассказал он, видео выступления опубликовано в Telegram-канале международного информационного центра (МИЦ) госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В свою очередь заместитель госсекретаря по делам Евросоюза (ЕС) Венгрии Питер Холича сообщил, что на встрече обсуждались не только вопросы торговли газом, но и перспективные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря. Кроме того, стороны рассмотрели совместные инициативы в области возобновляемых источников энергии.

Едино и гласно: Венгрию и Словакию хотят лишить права вето в вопросе санкций
Но это невозможно без изменения основных законов ЕС, указывают в Европарламенте

Директор Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов рассказал «Известиям», что Россия продолжает оставаться ключевым партнером для Венгрии. По его словам, РФ продолжает быть важным экономическим ресурсом и источником жизненно важных ресурсов для соседней страны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025