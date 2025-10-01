Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году

Реклама
Силуанов: соцвыплаты в РФ в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В России в 2026 году проиндексируют социальные выплаты согласно уровню инфляции. Об этом 1 октября сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов, отметив, что такое решение уже заложено во внесенный правительством в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 год.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — приводит ТАСС слова министра на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

Глава Минфина добавил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции 2026 года. Такое решение было принято из анализа роста инфляции 2025 года, а также роста заработной платы.

«То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — заявил Силуанов.

Индексация пенсий в 2026 году: когда увеличат выплаты
Страховую пенсию в следующем году проиндексируют один раз

Член комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Наталия Косихина сообщила 28 сентября, что некоторые россияне смогут претендовать на повышение пенсионных выплат до конца текущего года. Она уточнила, что вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%.

Читайте также
