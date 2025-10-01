Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.
«С 13:00 до 17:00 мск средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что семь дронов ликвидировали над территорией Брянской, четыре — над Курской и один — над Белгородской областями.
В этот же день сообщалось, что ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Отмечается, что по восемь беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской и Ростовской областей, три — над Саратовской областью и один — над Воронежской.
