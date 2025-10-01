Реклама
ХК «Металлург» заключил однолетний контракт с нападающим Евгением Кузнецовым

Хоккеист Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом»
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
Магнитогорский хоккейный клуб (ХК) «Металлург» заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли 2018 года, российским нападающим Евгением Кузнецовым. Соответствующую информацию 1 октября опубликовали на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение с игроком заключено до конца сезона 2025/2026.

«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров», — заявил спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

Сезон 2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал три (1+2) очка в трех играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года, добавляет «Спорт-Экспресс».

«У Спронга один из самых точных и сильных бросков»
Хоккеист ЦСКА Дмитрий Бучельников — о звездном новичке армейцев, прерванной голевой засухе в КХЛ и урегулировании вопроса с долгами «Витязя»

Ранее, 23 августа, ХК СКА подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Сообщалось, что договор рассчитан до конца сезона 2027/28. Спортсмен в сезоне 2024/25 сыграл в 74 матчах за «Спартак», где смог забросить 24 шайбы и отдать 43 результативные передачи.

