Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Садовод дал советы по подготовке дачи к зиме

Садовод Туманов: перед зимой на даче нужно слить воду и смазать замки
0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, как поэтапно подготовить дачу к зиме.

В беседе с «Радио 1» в среду, 1 октября, эксперт отметил, что главные зимние угрозы для дачи — это разрыв труб из-за замерзшей воды, болезни растений от оставленного мусора и риск не попасть в дом из-за замков, покрытых льдом.

Туманов отметил, что перед зимой важно слить воду из труб, иначе их может разорвать. Также нужно подготовить инвентарь и дрова: лопата должна лежать на виду, а дрова храниться сухими в доме. Замки лучше заранее обработать смазкой, чтобы вода в них не замерзла.

По его словам, даже зимой дача требует внимания, поэтому стоит периодически приезжать и устранять мелкие проблемы, пишет RT.

Земля и боли: какие опасности подстерегают дачников и как их избежать
За городом возрастают риски сорвать спину, получить травму или подцепить инфекцию

Аграрий Валерий Гладчук 5 сентября перечислил главные этапы подготовки дачи к зиме. Эксперт советует сначала убрать сорняки — их можно заложить в компост или сложить в кучу для будущей теплой грядки. Также стоит обрезать сливу, вишню, абрикос, удалить сухие ветки у смородины и крыжовника, а яблони и груши побелить, сообщает сайт kp.ru.

В России с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая. Новые правила также ограничивают ведение огородничества без создания товариществ на землях, где такой вид деятельности не предусмотрен.

В июле зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с 360.ru предупредил о штрафах за вырубку деревьев на даче без согласования. За самовольно спиленное дерево физлицо заплатит штраф на сумму от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностное — от 20 тыс. до 40 тыс., юридическое — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также в июле депутат Госдумы Александр Якубовский предупредил, что россиянам за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тыс. рублей. Признание участка заброшенным пройдет в несколько этапов: сначала владельца предупредят, а если за полгода он не наведет порядок, ему назначат штраф, пишет НСН.

Ранее Pravda.Ru писала, что зимой растения требуют ухода. Важно проверять укрытия, защищать их от мороза и влаги, при необходимости добавлять мульчу или использовать специальные материалы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025