Садовод дал советы по подготовке дачи к зиме

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, как поэтапно подготовить дачу к зиме.

В беседе с «Радио 1» в среду, 1 октября, эксперт отметил, что главные зимние угрозы для дачи — это разрыв труб из-за замерзшей воды, болезни растений от оставленного мусора и риск не попасть в дом из-за замков, покрытых льдом.

Туманов отметил, что перед зимой важно слить воду из труб, иначе их может разорвать. Также нужно подготовить инвентарь и дрова: лопата должна лежать на виду, а дрова храниться сухими в доме. Замки лучше заранее обработать смазкой, чтобы вода в них не замерзла.

По его словам, даже зимой дача требует внимания, поэтому стоит периодически приезжать и устранять мелкие проблемы, пишет RT.

Аграрий Валерий Гладчук 5 сентября перечислил главные этапы подготовки дачи к зиме. Эксперт советует сначала убрать сорняки — их можно заложить в компост или сложить в кучу для будущей теплой грядки. Также стоит обрезать сливу, вишню, абрикос, удалить сухие ветки у смородины и крыжовника, а яблони и груши побелить, сообщает сайт kp.ru.

В России с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая. Новые правила также ограничивают ведение огородничества без создания товариществ на землях, где такой вид деятельности не предусмотрен.

В июле зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с 360.ru предупредил о штрафах за вырубку деревьев на даче без согласования. За самовольно спиленное дерево физлицо заплатит штраф на сумму от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностное — от 20 тыс. до 40 тыс., юридическое — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также в июле депутат Госдумы Александр Якубовский предупредил, что россиянам за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тыс. рублей. Признание участка заброшенным пройдет в несколько этапов: сначала владельца предупредят, а если за полгода он не наведет порядок, ему назначат штраф, пишет НСН.

Ранее Pravda.Ru писала, что зимой растения требуют ухода. Важно проверять укрытия, защищать их от мороза и влаги, при необходимости добавлять мульчу или использовать специальные материалы.

