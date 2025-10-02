Реклама
Бизнес-психолог назвал признаки неподходящей профессии

Бережной: апатия и усталость — признаки неподходящей профессии
Профессиональное выгорание, апатия и постоянная усталость — признаки неподходящей профессии. Бизнес-психолог и консультант по организационному развитию Данил Бережной выделил несколько ключевых симптомов, которые помогут понять, что работа не соответствует ожиданиям.

«Один из самых ярких сигналов — это постоянное чувство скуки и отсутствия интереса. Вам абсолютно неинтересно то, чем вы занимаетесь. Задачи кажутся монотонными, проекты — бессмысленными, а рабочий процесс тянется мучительно долго. Вы выполняете обязанности на автопилоте, без энтузиазма и желания совершенствоваться, и это верный признак, что профессия не бросает вам вызов и не задевает те струны души, которые заставляют гореть», — отметил эксперт.

Кроме того, работа не подходит, если она противоречит личным убеждениям работника, например, гуманитарий работает с цифрами, а творческая личность вынуждена следовать строгим регламентам, это также свидетельствует о несоответствии. В результате возникает сильная фрустрация и ощущение «чужого дела».

Также сигналом является хроническая усталость и физические недомогания, такие как головные боли или проблемы со сном. Эти симптомы могут быть последствиями работы, которая истощает морально и физически.

«Еще одним симптомом являются постоянные конфликты и чувство изоляции. Вы замечаете, что стали раздражительным, постоянно вступаете в споры с коллегами или начальством, а атмосфера в коллективе кажется вам токсичной. Зачастую дело не в окружающих, а в вас самих: ваше подсознание протестует против нахождения в некомфортной среде», — дополнил Бережной.

Также эксперт советует прислушаться к своим эмоциям во время наблюдения за успехами других. Если вместо вдохновения испытывается зависть к людям из других профессий, это может указывать на нехватку реализации в текущей деятельности.

«Что же делать дальше, когда картина стала такой ясной? Позвольте себе честно признаться в том, что ваша профессия вам не подходит, и начать поиск дела, которое принесет в вашу жизнь смысл, радость и деньги», — заключил эксперт.

25 сентября специалист по когнитивным паттернам и бизнес-консультант Алексей Бондарев поделился рекомендациями по предотвращению выгорания на работе. Он посоветовал определить род деятельности, который дается легко и естественно, будь то генерация идей, креатив или анализ. Эксперт также выделил три типа радостей, которые помогают поддерживать баланс: телесные (спорт, массаж), впечатления (новые места, встречи) и уединение (время наедине с собой). Бондарев предупредил о распространенной ошибке, мешающей карьерному росту — расфокусировке, когда человек пытается охватить слишком много направлений, что приводит к стрессу и поверхностным знаниям.

