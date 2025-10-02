Электрокары и мотоциклы разрешили бесплатно парковать в Подмосковье

Владельцы двухколесных транспортных средств и электромобилей теперь могут бесплатно оставлять их на платных парковках региона, для этого необходимо подать заявление для их включения в реестр, сообщили в минтрансе Подмосковья. Соответствующий закон Мособлдума приняла в апреле.

Как региональное ведомство указало 1 октября, чтобы бесплатно пользоваться парковками, владельцам электрокаров и мотоциклов необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, прикрепив сканы-копии паспорта транспортного средства и свидетельства его регистрации.

Срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней. Срок действия разрешения составляет один год, после его истечения процедуру нужно будет пройти заново. Парковочное место после получения разрешения не резервируется — можно парковаться на любом свободном месте платной парковки, отметили в ведомстве.

В минтрансе Подмосковья рассказали, что сейчас платные парковки функционируют в 25 населенных пунктах региона, всего доступно более 5 тыс. парковочных мест. Платными парковками в регионе уже воспользовались более 800 тыс. раз. Платные парковки в Московской области начали функционировать с 1 ноября 2024 года. В мае этого года сообщалось о расширении ее зоны действия на четыре города.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что Министерство транспорта России может впервые законодательно закрепить бесплатную парковку у дома. В ведомстве готовят законопроект с описанием механизма получения владельцами машин резидентных разрешений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ