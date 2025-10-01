В Эстонии начали эвакуировать машины на стоянке КПП «Койдула» около границы с РФ
В Эстонии начали эвакуацию автомобилей, которые стоят в «зеленой зоне» у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» около российской границы. Кадры 1 октября публикуют «Известия».
На представленных кадрах видно, что специальные службы помещают машины на грузовик для дальнейшей транспортировки и утилизации. По информации «Известий», за сегодняшний день эвакуатор забрал восемь машин с бесплатной стоянки. При этом у некоторого транспорта спущены колеса и сняты фары. Предполагается, что они находились на территории парковки несколько лет.
«Машина идет на утилизацию в академию пожарных. Эти машины будут для учений, как тушить пожар», — рассказал старший инспектор, который руководил эвакуацией машин, по имени Кайро.
При этом, по словам сотрудника, машины, которые подлежат эвакуации, стояли без действия на протяжении двух-трех лет.
Ранее в этот день власти Эстонии начали расклеивать объявления с предупреждением об эвакуации российских автомобилей, оставленных на стоянке у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» возле границы с РФ. В документе указано, что если владелец не заберет автомобиль с парковки у КПП, то его эвакуируют на охраняемую стоянку.
