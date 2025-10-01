На Урале суд восстановил на работе уволенного за уход на минуту раньше металлурга
Суд на Урале восстановил на работе металлурга, ранее уволенного за уходы с работы на одну-две минуты раньше окончания рабочего дня. Об этом 1 октября сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.
Отмечается, что житель города Каменск-Уральский более 20 лет работал на местном металлургическом заводе. В мае 2025 года сотрудника уволили по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ («Неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей»). Причиной стало то, что мужчина периодически уходил с рабочего места раньше на одну-две минуты. Сотрудник обратился в суд с просьбой восстановить его нарушенные трудовые права, судьи встали на сторону истца.
«С ответчика взыскана заработная плата за время вынужденного прогула за период с 15 мая 2025 года по 30 сентября 2025 года в размере 323 679 рублей 70 копеек, а также компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей», — указала пресс-служба судов.
Кроме того, АО «Каменск-Уральский металлургический завод» должен выплатить в доход бюджета МО «Каменск-Уральский городской округ» госпошлину — 13 591 рубль 99 копеек.
Кандидат экономических наук и управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева рассказала 15 сентября, что при увольнении работнику стоит напомнить о выходном пособии в заявлении. Эксперт порекомендовала внимательно отнестись к расчету пособия — запросить расчетный листок и сверить сумму со средним заработком. Если с получением пособия возникнут трудности, специалист советует действовать поэтапно: начать с письменной претензии к работодателю, а если не поможет — обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ