Полиция Мюнхена нашла записку подозреваемого с угрозами в отношении Октоберфеста

Рядом с местом преступления в Мюнхене, где ранее произошли взрывы, нашли записку подозреваемого с угрозой, которая касалась Октоберфеста. Об этом 1 октября сообщили на сайте полиции города.

«В ходе предварительного расследования недалеко от места преступления было обнаружено письмо, написанное подозреваемым. В нем содержалась неконкретная угроза использования взрывчатых веществ, связанная с Октоберфестом», — говорится в сообщении.

По данным полиции, у подозреваемого отсутствовали разрешения на огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Кроме того, по версии следствия, он совершил суицид в районе озера Лерхенау, у него был рюкзак со взрывным устройством, которое было необходимо обезвредить.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали два человека — 81-летняя мать подозреваемого и его 21-летняя дочь. Их госпитализировали.

В полиции добавили, что в настоящее время «нет никаких признаков опасности» в других местах Мюнхена. Устанавливаются другие обстоятельства инцидента.

Ранее в этот день газета Bild сообщила, что в Мюнхене произошли взрывы. При этом на месте происшествия найдено тело мужчины. Вскоре после этого выяснилось, что взрыв устроил сам погибший в доме своих родителей. Далее он произвел поджог и покончил с собой.

Позднее газета The Washington Post (WP) сообщила, что власти Мюнхена временно приостановили проведение Октоберфеста после получения сообщения об угрозе взрыва. Отмечается, что угроза могла быть связана со взрывом в доме на севере Мюнхена.

Затем Bild сообщила, что в результате бытовой ссоры в Мюнхене мужчина застрелил своего отца и ранил мать. По данным газеты, мужчина поджег свой дом на севере Мюнхена, а также застрелил своего отца и ранил свою мать. Согласно письму, поступившего в полицию, причиной инцидента стал спор о наследстве.

