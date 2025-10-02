Выступление Путина на Валдайском форуме 2 октября: тема

Президент России Владимир Путин выступит на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай» в четверг, 2 октября, и обратится с традиционной речью к участникам пленарной сессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Известий».

Во сколько прямая трансляция заседания клуба «Валдай»

В четверг, 2 октября, на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай» с традиционной речью перед участниками пленарной сессии выступит президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что выступление запланировано «во второй половине дня».

В 2024 году выступление Владимира Путина началось около 20.00 по московскому времени и завершилось ближе к полуночи.

Где смотреть онлайн прямой эфир 2 октября

Трансляция XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» будет доступна главной странице федерального медиахолдинга «Известий».

Помимо этого, стать одним из зрителей «Валдая» можно на ведущих отечественных платформах, включая Rutub, «ВКонтакте» и др.

Чему будет посвящено выступление на Валдае

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина будет содержательной. Он подчеркнул, что ежегодное традиционное выступление всегда долго обсуждается и анализируется, и выразил надежду, что так же будет и в этот раз.

«Завтрашнее выступление Путина на «Валдае» будут обсуждать во всем мире», — отметил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что президент выступает на «Валдае» с концептуальными речами, суть которых не подвержена сиюминутной конъюнктуре.

Отвечая на вопрос, переписывает ли Путин свою речь на пленарную сессию из-за заявлений Трампа, пресс-секретарь президента уточнил, что все заявления Трампа Кремль анализирует с большим вниманием.

«Ежедневно ничего не переписывается», — сообщил пресс-секретарь.

Песков также поделился, что концепция нынешнего заседания клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению» — отражает тему всего разговора. По словам пресс-секретаря, на «Валдае» говорят о том, какая будет новая система, к чему она приведет, чем она лучше или хуже, как е. пользоваться и как жить всем в условиях полицентричности, или многополярного мира.

XXII ежегодное заседание клуба «Валдай»

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В мероприятии принимают участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, включая Алжир, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие. Рабочие языки форума — русский и английский.

Программа заседания включает пленарные сессии, тематические дискуссии и презентации докладов, в рамках которых обсуждаются вопросы многополярности, суверенитета, реформы международных организаций и глобальной безопасности.

В последний день форума, 2 октября, с пленарным выступлением выступит президент России Владимир Путин. Речь будет посвящена формированию новой архитектуры международных отношений, важности суверенитета и равноправного сотрудничества между странами.