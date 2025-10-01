Кандидата в депутаты Коми Багирову внесли в список террористов в РФ
Бывшую кандидатку в депутаты госсовета Коми Оксану Багирову внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация указана на сайте ведомства.
«Багирова Оксана Рафиковна, 11.02.1975 год рождения, село Рождественское Уржумского района Кировской области», — указано в реестре.
Багирова 20 сентября была арестована по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Отмечалось, что она в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к терроризму.
