Минобороны Израиля вынесло последнее предупреждение об эвакуации из Газы
У жителей сектора Газа осталась последняя возможность покинуть город. Об этом 1 октября сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Это последняя возможность для жителей Газы, желающих перебраться на юг», — приводит его слова телеканал Al Arabiya.
По его словам, жители должны оставить боевиков палестинского движение ХАМАС в изоляции города, в противном случае они будут признаны террористами и пособниками движения.
Белый дом 29 сентября представил план урегулирования ситуации в Газе. Документ из 20 пунктов предполагает вывод израильских войск и прекращение боевых действий в обмен на освобождение заложников. На реализацию этих условий после утверждения соглашения отводится 72 часа.
Ряд арабских и исламских государств, включая Египет, Иорданию, Индонезию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, в совместном заявлении выразили поддержку мирному плану.
Президент США Дональд Трамп 30 сентября заявил, что даст движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа.
