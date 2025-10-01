В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года
В Москве был побит рекорд атмосферного давления, установленный 50 лет назад. Об этом 1 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что барометры показали 763,9 мм ртутного столба.
«Вчера в городе было 766,1 мм ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября, начиная с 1942 года. Сегодня в 09:00 в Москве барометры показали 763,9 мм ртутного столба. Это тоже рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 1018,0 гПа (763,5 мм ртутного столба)», — сказал Тишковец, его слова приводит «РИА Новости».
Накануне сообщалось, что ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе: столбики термометров опустились до –6 градусов.
