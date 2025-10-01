ЦАХАЛ взяла под контроль коридор Нецарим и разделила Газу на две части
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль коридор Нецарим, разделив Газу на северную и южную части. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
«За последние сутки войска ЦАХАЛ начали точечные наземные операции в северной части сектора Газа, направленные на укрепление и поддержание оперативного контроля над коридором Нецарим», — написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что в рамках данных операций ЦАХАЛ стремилась подорвать оперативные возможности движения ХАМАС и расширить контроль над коридором.
Ранее, 29 сентября, сообщалось, что на странице Белого дома в социальной сети X (бывш. Twitter) был опубликован полноценный план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. План по мирному урегулированию в Газе состоит из 20 пунктов. В общих чертах он заключается в выводе израильских войск из сектора и приостановке проведения военной операции взамен на освобождение удерживаемых заложников, восстановление инфраструктуры и отстранение ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.
Ряд арабских и исламских государств, включая Египет, Иорданию, Индонезию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, в совместном заявлении выразили поддержку мирному плану.
