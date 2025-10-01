Адвокат задержанного баскетболиста Касаткина сообщил о переносе слушания дела

Слушание дела по вопросу освобождения российского баскетболиста Даниила Касаткина состоится на следующей неделе. Об этом 1 октября сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«На следующей неделе состоится слушание», — рассказал он ТАСС.

По словам Бело, на заседании примут решение по вопросу экстрадиции баскетболиста. Адвокат уточнил, что спортсмена могут освободить или оставить под стражей.

Кроме того, в беседе с «РИА Новости» он добавил, что срок подачи полного пакета документов на экстрадицию Касаткина из Франции в США истек. Бело подчеркнул, что его удержание незаконно.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что условия содержания баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме существенно не изменились, консульство оказывает ему правовую помощь. Отмечалось, что сотрудник российского посольства будет находиться на заседании суда по экстрадиции Касаткина из Франции в США.

До этого, 27 августа, ходатайство российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении под судебный надзор было отклонено. Суд ограничился краткой формулировкой «без мотивировки», не поясняя решение. Известно, что спортсмена увели под конвоем, но ему разрешили обжаловать отказ до экстрадиции.

О задержании Касаткина по запросу США во Франции стало известно 9 июля. По словам его адвоката Фредерика Бело, россиянин, вероятно, обвиняется в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками. Генпрокуратура апелляционного суда Парижа 11 июля сообщила «Известиям», что у США есть 60 дней на предоставление материалов по запросу об экстрадиции баскетболиста.

