Названы самые востребованные версии Toyota Camry и Skoda Octavia в РФ

При покупке машины с пробегом россияне чаще всего выбирают проверенные ликвидные модификации, которые обычно наиболее понятны и менее затратны в эксплуатации. Об этом «Известиям» 1 октября рассказали эксперты «Авито Авто», которые изучили данные по популярным авто с пробегом не старше 5 лет у дилеров и перечислили самые востребованные модификации трех б/у моделей.

Toyota Camry, самый популярный автомобиль в своем сегменте автомобиль на вторичном рынке РФ, продается в среднем за 3,15 млн рублей (не старше 5 лет). Наибольшим спросом пользуется версия поколения XV70 (2017-2021 годы) с 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и автоматической коробкой передач. Доля таких машин составляет 10,9% от объявлений о перепродаже Toyota Camry не старше 2020 года выпуска, а средняя стоимость — 3 млн рублей.

Другая популярная модель, Skoda Octavia, в среднем стоит 2,14 млн рублей. Наиболее востребованной оказалась модель поколения A8 (2019–2025 годы) с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и автоматической коробкой передач. Ее средняя стоимость — 2,14 млн рублей. Доля таких экземпляров в предложении — 6,7%.

Относительно «свежая» Lada Vesta стоит в среднем 1,19 млн рублей. Самой популярной оказалась дорестайлинговая версия в кузове седан (2015-2023 годы) с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач за 1,04 млн рублей. Таких предложений составляет 27,8% (больше всего среди объявлений с Vesta).

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что среди подержанных автомобилей «немецкой тройки» в России самыми популярными являются машины BMW. В 2025 году эта марка стала самой популярной в премиум-сегменте, тогда как спрос на Mercedes-Benz оказался на 10% меньше, а на Audi — на 14%. На долю этих марок приходится две три предложений в сегменте.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ