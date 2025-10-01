Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Новак сообщил о замедлении роста годовой инфляции в РФ на конец сентября до 8%

Новак: годовая инфляция в РФ на конец сентября замедлилась до 8%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Годовая инфляция в России на конец сентября замедлилась примерно до 8%, по итогам 2025 года будет 6–7%. Об этом 1 октября сообщил журналистам зампред правительства Александр Новак по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. По результатам сентября годовая инфляция составляет примерно 8%. <...> До конца года ожидаем 6–7%, и на конец 2026 года — 4%», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время в России ожидается увеличение потребительского спроса.

Ранее, 24 сентября, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что Россия впервые проходит полноценный экономический цикл, экономика выходит из перегрева, в связи с чем отсутствуют скачки инфляции и безработицы. По словам председателя ЦБ, сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, а постепенный.

Позднее, 25 сентября, Набиуллина назвала вызовом для ЦБ задачу взять инфляцию под контроль. Набиуллина подчеркнула, что, когда экономика трансформируется, крайне важно правильно оценивать риски и при этом продолжать финансировать экономический рост.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

