Новак сообщил о замедлении роста годовой инфляции в РФ на конец сентября до 8%
Годовая инфляция в России на конец сентября замедлилась примерно до 8%, по итогам 2025 года будет 6–7%. Об этом 1 октября сообщил журналистам зампред правительства Александр Новак по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. По результатам сентября годовая инфляция составляет примерно 8%. <...> До конца года ожидаем 6–7%, и на конец 2026 года — 4%», — приводит его слова «Интерфакс».
Кроме того, он отметил, что в ближайшее время в России ожидается увеличение потребительского спроса.
Ранее, 24 сентября, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что Россия впервые проходит полноценный экономический цикл, экономика выходит из перегрева, в связи с чем отсутствуют скачки инфляции и безработицы. По словам председателя ЦБ, сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, а постепенный.
Позднее, 25 сентября, Набиуллина назвала вызовом для ЦБ задачу взять инфляцию под контроль. Набиуллина подчеркнула, что, когда экономика трансформируется, крайне важно правильно оценивать риски и при этом продолжать финансировать экономический рост.
