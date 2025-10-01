На Ставрополье сняли ограничения на посещение лесов

Особый противопожарный режим отменили на территории Ставропольского края. Вместе с ним сняли и ограничения на посещение лесов — они действовали с 1 июля по 30 сентября, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

На время действия ограничений под запретом был въезд транспорта на территорию леса, расстановка турстоянок, проведение массовых мероприятий и организация лагерей вне отведенных для этого зонах. Исключением был сквозной проезд по дорогам общего пользования для посещения баз отдыха и прочих подобных объектов, а также сбор грибов и ягод.

Леса региона усиленно патрулировали инспекторы, которые обследовали более 800 тыс. Особое внимание уделялось популярным лесам на Кавминводах и территориям вблизи городов. В этот период на нарушениях попались 28 человек — все они проезжали по лесу на транспорта. Составлено 16 протоколов, пишет ИА StavropolMedia.

В ведомстве заявили, что хотя класс пожарной опасности понизился до 2-3 класса, это не повод для потери бдительности, так как деревья горят в любую погоду. Многие леса Ставрополья входят в зону особо охраняемых природных территорий, где действуют более жесткие ограничительные меры.

