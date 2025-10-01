Собянин и Греф поспорили о заменимых ИИ профессиях

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф 1 октября обсудили, какие профессии могут быть заменены искусственным интеллектом (ИИ), в рамках саммита Moscow Startup Summit.

Греф отметил, что AI в первую очередь заменит людей самых неквалифицированных профессий. Однако Собянин с этим не согласился, заявив, что искусственный интеллект скорее применим в высокотехнологичных профессиях. Он подчеркнул, что AI не заменит грузчиков или дворников, а будет полезен именно в таких высокотехнологичных сферах, как разработка и аналитика.

Греф в ответ добавил, что в будущем роботы будут способны выполнять гораздо больше задач, включая подметание улиц и приготовление еды, и это, по его мнению, станет реальностью в ближайшие годы.

В ответ на шутки Собянина, предложившего направлять жалобы на неубранный снег к Грефу, глава Сбербанка пошутил, что ему нужно еще несколько лет для того, чтобы стать «дворником» в полной мере.

Ранее в этот же день глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России может быть создана отечественная система ИИ для помощи учителям и школьникам. По его словам, на данный момент информационные технологии выступают в качестве помощника традиционной системе образования и не смогут заменить учителя в рамках учебного процесса и преподавания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ