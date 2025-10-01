В ВШЭ указали на необходимость смены экономического строя в мире

Преобладающая в мире капиталистическая модель экономики не может существовать долго, необходимо придумывать новую систему. Об этом «Известиям» 1 октября заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Мы сейчас переживаем очень сложный период, когда экономическая система, превалирующая в мире до сих пор, <...> пришла в противоречие с базовыми потребностями человечества. Эта система не может слишком долго существовать. Нам нужно придумывать и вырабатывать новую экономическую систему для каждой страны», — сказал он.

По словам Караганова, текущая модель была основана на капиталистическом принципе постоянного увеличения потребления. Он добавил, что России следует участвовать в процессе создания новой системы совместно с мировым сообществом, в частности со странами Глобального Юга и Востока.

Кроме того, экономист рассказал о месте США на мировой арене. По его словам, Соединенные Штаты в последние годы сошли с пути «антиморального движения», которое набирает силу на Западе, и вернулись к человеческим ценностям. Караганов также указал на мощь экономики США в сравнении с Евросоюзом (ЕС).

«В Америке мощнейшая экономика, у нее рядом огромные рынки. Она может прожить без большой внешней империи. А европейцы без «грабежа» (повышения налогов и тарифов. — Ред.) — им будет гораздо труднее. Они отвыкли работать», — подчеркнул экономист.

Президент России Владимир Путин 15 сентября заявил о необходимости опережать динамику глобальной экономики. Российский лидер подчеркнул, что стабильность государственных финансов и успешное выполнение намеченных проектов напрямую зависят от состояния экономики страны. Он также обозначил главную цель — обеспечить темпы роста экономики, опережающие мировые, за счет использования внутреннего потенциала отраслей и территорий, внедрения передовых технологий, а также расширения международных связей.

