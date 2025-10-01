Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

В ВШЭ указали на необходимость смены экономического строя в мире

Экономист Караганов: мировая экономическая система нуждается в изменениях
0
EN
Фото: Global Look Press/Arne Dedert/dpa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Преобладающая в мире капиталистическая модель экономики не может существовать долго, необходимо придумывать новую систему. Об этом «Известиям» 1 октября заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Мы сейчас переживаем очень сложный период, когда экономическая система, превалирующая в мире до сих пор, <...> пришла в противоречие с базовыми потребностями человечества. Эта система не может слишком долго существовать. Нам нужно придумывать и вырабатывать новую экономическую систему для каждой страны», — сказал он.

По словам Караганова, текущая модель была основана на капиталистическом принципе постоянного увеличения потребления. Он добавил, что России следует участвовать в процессе создания новой системы совместно с мировым сообществом, в частности со странами Глобального Юга и Востока.

Кроме того, экономист рассказал о месте США на мировой арене. По его словам, Соединенные Штаты в последние годы сошли с пути «антиморального движения», которое набирает силу на Западе, и вернулись к человеческим ценностям. Караганов также указал на мощь экономики США в сравнении с Евросоюзом (ЕС).

«В Америке мощнейшая экономика, у нее рядом огромные рынки. Она может прожить без большой внешней империи. А европейцы без «грабежа» (повышения налогов и тарифов. — Ред.) — им будет гораздо труднее. Они отвыкли работать», — подчеркнул экономист.

Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию
Страны региона заключили с Вашингтоном рекордные соглашения

Президент России Владимир Путин 15 сентября заявил о необходимости опережать динамику глобальной экономики. Российский лидер подчеркнул, что стабильность государственных финансов и успешное выполнение намеченных проектов напрямую зависят от состояния экономики страны. Он также обозначил главную цель — обеспечить темпы роста экономики, опережающие мировые, за счет использования внутреннего потенциала отраслей и территорий, внедрения передовых технологий, а также расширения международных связей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025