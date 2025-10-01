Командиру батальона ВСУ дали 17 лет за теракт в Волгоградской области
Командир батальона Вооруженных сил Украины Александр Гладченко осужден на 17 лет за теракт в войсковой части в Волгоградской области с применением беспилотников (БПЛА). Об этом 1 октября сообщил Южный окружной военный суд.
«Суд постановил Гладченко Александра Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет», — приводит ТАСС сообщение инстанции.
Ранее, 14 мая, суд приговорил к 16 годам заключения старшего солдата 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Виктора Кирпиченко, который препятствовал эвакуации жителей Курской области. Также Кирпиченко неоднократно открывал огонь по российским военным и жителям региона.
