Калюжный выразил надежду на съемки во второй части «Красного шелка»

Актер Глеб Калюжный сообщил, что хотел бы сняться во второй части российско-китайского фильма «Красный шелк». Об этом он рассказал «Известиям» 1 октября.

«Надеюсь, что да», — ответил он на вопрос, появится ли он в фильме «Черный шелк».

Актер добавил, что обсуждал успех фильма со своей мамой и директором. Калюжный отметил, что рад тому, что фильм так тепло приняли в Китае.

Российско-китайский исторический блокбастер «Красный шелк» 6 сентября вышел в широкий прокат в Китае. Тогда же китайские зрители поделились своими впечатлениями после просмотра картины. Показ фильма продлится до 10 октября.

По итогам первых трех недель проката на территории Китая детективный экшен «Красный шелк» вошел в топ-5 фильмов по количеству сборов в кинотеатральном прокате. За это время фильм собрал более $1,5 млн и составил достойную конкуренцию китайским картинам. Работа над второй частью картины — «Черный шелк» — стартует в Китае уже зимой.

Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат» — компании, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Дистрибьютором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group.

