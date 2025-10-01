Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАХ поздравил пожилых москвичей с отмечаемым сегодня Международным днем старшего поколения, пожелав бодрости духа, здоровья и благополучия.

«Этот добрый праздник наполнен глубокой благодарностью к нашим родителям, бабушкам и дедушкам — всем, кто нас воспитывал и оберегал. Кто никогда не отделял себя от судьбы Отчизны и внёс личный вклад в ее защиту и процветание», — отметил столичный градоначальник.

По словам Сергея Собянина, именно боевые и трудовые достижения старшего поколения стали основой сегодняшнего интенсивного развития Москвы, а трудолюбие, жизнестойкость и патриотизм ветеранов навсегда станут ориентиром для потомков.

