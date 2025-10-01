Электромобиль загорелся на парковке аэропорта Хитроу в Великобритании

Электромобиль загорелся на парковке аэропорта Хитроу в Лондоне, инцидент привел к значительной задержке рейсов. Об этом 1 октября сообщает газета Daily Mirror.

«Автомобиль загорелся на автостоянке терминала 3-го аэропорта Хитроу, что вызвало серьезные неудобства для тех, кто направлялся в аэропорт сегодня утром», — говорится в материале.

Автомобиль полностью сгорел, также повреждены две соседние машины. Из-за происшествия возникли перебои в работе аэропорта и общественного транспорта, участки дороги перекрыли.

Причина пожара на данном этапе остается неизвестной.

Ранее, 20 сентября, кибератака привела к задержкам в аэропортах Берлина и Брюсселя, аэропорт Хитроу в Лондоне также сообщил о технических неполадках. В Брюсселе тогда уточняли, что из-за атаки были возможны только ручная регистрация и посадка на борт.

